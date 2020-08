Πρόκληση Oruc Reis: Την Παρασκευή η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΥΠΕΞ της ΕΕ

Την Παρασκευή στις 15:00 μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από το αίτημα που κατέθεσε η Αθήνα. Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται πως τη σύγκληση του Συμβουλίου ζήτησε χθες ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, έπειτα από σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτηση στο twitter.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.



We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.