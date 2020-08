Επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιας με φόντο τον πλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Όπως έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών, οι δυο τους συζήτησαν για την τουρκική παραβατικότητα και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Δείτε το tweet του κ. Δένδια:

Νωρίτερα σήμερα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ισραήλ, με τον οποίο συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις τουρκικές προκλήσεις.

Ι met with #Israel Ambassador Yossi Amrani at @GreeceMFA. 🇬🇷🇮🇱 issues, Turkish illegal actions in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/3eQaHeWjnI