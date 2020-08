Στο Ισραήλ ο Δένδιας: Συναντήθηκε με τον Ασκενάζι - Στο επίκεντρο η τουρκική προκλητικότητα

Στο Ισραήλ βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας, προκειμένου να ενημερώσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών για την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρώτα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκάμπι Ασκενάζι και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των δύο πλευρών κατά τις οποίες συζητήθηκαν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, καθώς και η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος +ΗΠΑ).

«Υποδοχή ΥΠΕΞ Ν. Δένδια από ομόλογο Ισραήλ G.Ashkenazi -ισχυροί δεσμοί και μία διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ» αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Καλωσόρισες στο Ισραήλ, καλέ μου φίλε, υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια. Είναι πάντοτε μεγάλη τιμή να σε φιλοξενώ στην Ιερουσαλήμ» έγραψε στο Twitter ο Γκάμπι Ασκενάζι.

Welcome to Israel my good friend, Greek Minister of Foreign Affairs @NikosDendias.

It is always a great honor to host you here in Jerusalem. pic.twitter.com/8h0du6kgag