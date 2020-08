Δένδιας μετά τις επαφές με Νετανιάχου και Ασκενάζι: Κίνδυνος για όλη την περιοχή η τουρκική παραβατικότητα

Το μήνυμα ότι η τουρκική παραβατικότητα αποτελεί κίνδυνο για όλες της χώρες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του μετά τις επαφές που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον ΥΠΕΞ της χώρας Γκάμπι Ασκενάζι.

Η δήλωση του κ. Δένδια:

«Είχα την χαρά σήμερα να γίνω δεκτός από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Νετανιάχου, και να του μεταφέρω μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης και να έχω εκτεταμένες συνομιλίες με τον συνάδελφό μου και φίλο μου, τον κ. Γκάμπι Ασκενάζι.

Μου δόθηκε, έτσι, η ευκαιρία να ευχαριστήσω την ισραηλινή πλευρά για την ξεκάθαρη δήλωσή της και τοποθέτησή της στο θέμα της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατέστησα σαφές στους ισραηλινούς συνομιλητές μου ότι η τουρκική παραβατικότητα αποτελεί κίνδυνο για όλες τις χώρες της περιοχής μας, κίνδυνο για την ασφάλεια και σταθερότητα.

Είχαμε επίσης την ευκαιρία να αναφερθούμε στα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και στον East Med.

Ακόμα, στην οικονομική συνεργασία των χωρών μας και στις ευκαιρίες που ανοίγονται, είτε στο διμερές πλαίσιο είτε στο πολυμερές πλαίσιο, ανάμεσα στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε άλλες χώρες της περιοχής.

Οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ εμβαθύνονται, αναπτύσσονται.

Τριάντα χρόνια μετά την αναγνώριση από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τη δημιουργία σχέσεων πλήρους διπλωματικής αναγνώρισης, οι σχέσεις της Ελλάδας και του Ισραήλ διανύουν την καλύτερη περίοδό τους».

Πρώτα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκάμπι Ασκενάζι και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των δύο πλευρών κατά τις οποίες συζητήθηκαν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, καθώς και η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος +ΗΠΑ).

«Υποδοχή ΥΠΕΞ Ν. Δένδια από ομόλογο Ισραήλ G.Ashkenazi -ισχυροί δεσμοί και μία διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ» αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Καλωσόρισες στο Ισραήλ, καλέ μου φίλε, υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια. Είναι πάντοτε μεγάλη τιμή να σε φιλοξενώ στην Ιερουσαλήμ» έγραψε στο Twitter ο Γκάμπι Ασκενάζι.

Welcome to Israel my good friend, Greek Minister of Foreign Affairs @NikosDendias.

It is always a great honor to host you here in Jerusalem. pic.twitter.com/8h0du6kgag