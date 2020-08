Ο Δένδιας ενημερώνει τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για τις τουρκικές προκλήσεις – Ακολουθεί κρίσιμη συνάντηση με τον Πομπέο

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ το οποίο ξεκίνησε στις 4μμ ώρα Ελλάδας. Βασική επιδίωξη της Αθήνας - που ζήτησε και την έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου - είναι να καταγραφεί η έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας καθώς και η καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων με το Oruc Reis το οποίο τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

FM @NikosDendias , Alt. FM @MVarvitsiotis & #Austria FM A.#Schallenberg attend extraordinary #FAC mtg jointly via video conference-Turkey’s illegal actions in #EasternMediterranean to be discussed / Συμμετοχή ΥΠΕΞ Ν.Δένδια & ΑΝΥΠΕΞ Μ.Βαρβιτσιώτη με ΥΠΕΞ Αυστρίας σε έκτακτο ΣΕΥ ΕΕ pic.twitter.com/uCmgfJVmEC