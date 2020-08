Πρόκληση Oruc Reis: Πλήρης στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα – Στο τραπέζι κυρώσεις κατά της Τουρκίας στην επόμενη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ

Την πλήρη στήριξή του στην Ελλάδα έναντι των τουρκικών προκλήσεων εξέφρασαν οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε έπειτα από έτοιμα της χώρας μας.

Το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, θα συζητηθεί στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 28 Αυγούστου.

Κατά την τηλεδιάσκεψη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας παρουσίασε στους ομολόγους του ντοκουμέντα για την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λήμνος με τουρκική στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που κινείται το Oruc Reis

Αναφερόμενος σε συνέντευξή του στα Νέα στην ενεργοποίηση του άρθρου 42 που είναι γνωστό ως «η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Νίκος Δένδιας διευκρίνισε ότι «αναλόγως των εξελίξεων, παραμένει μια επιλογή».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του Συμβουλίου, τόνισε την ανάγκη να τερμαστιστούν οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ανάρτησή του στο twitter επανέλαβε την πρόταση του Βερολίνου για διάλογο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πολιτική λύση μέσω απευθείας διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων μερών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

"We will also talk about the tensions in the Eastern Mediterranean between 🇬🇷,🇨🇾&🇹🇷. The provocations must end. What we need is a political solution by means of a direct dialogue between the parties involved." @HeikoMaas 2/2 pic.twitter.com/yWfmaPUxEn