Πρόκληση Oruc Reis: Αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα – Μπορέλ: «Όχι» σε μονομερείς ενέργειες, «ναι» σε διαπραγματεύσεις

Την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και την Κύπρο εκφράζει με δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζόζεπ Μπορέλ.

Επίσης, στον απόηχο των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο με την πλεύση του Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, ο Μπορέλ εκφράζει την ανησυχία του, τονίζοντας πως τα «θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να καθοριστούν μέσω διαπραγματεύσεων και όχι μέσω μονομερών δράσεων».

Concluded good and constructive #FAC.



Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.