Η Τουρκία ζητά και τα ρέστα: Η ΕΕ να κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Τα... ρέστα από την ΕΕ ζητά η Τουρκία, με προκλητική ανακοίνωση τού εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι.

«Εάν η Ευρωπαϊκή Ενωση επιθυμεί να είναι μέρος της διαδικασίας που στοχεύει στην ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να είναι αντικειμενική και ειλικρινής», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Οπως αναφέρθηκε και στο παρελθόν, οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση θα έπρεπε να απευθύνονται προς την ελληνική και την ελληνοκυπριακή διοίκηση, οι οποίες υπονομεύουν τα συμφέροντα της ΕΕ και αυξάνουν την ένταση, εκμεταλλευόμενες την αλληλεγγύη των χωρών μελών της, και όχι προς την Τουρκία που τάσσεται υπέρ του διαλόγου και της συνεργασίας» προσθέτει ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η ΕΕ «βρίσκεται υπό την ομηρεία της χειραγώγησης και του εκβιασμού των δύο κρατών μελών» τονίζει ο Ακσόι.

Και καταλήγει αναφέροντας ότι «η Τουρκία δεν θα παραιτηθεί των δικαιωμάτων της, ωστόσο, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις και να ανταποκρίνεται σε θετικά βήματα στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, μετά το πέρας των συνομιλιών του με την Άνγκελα Μέρκελ στη γαλλική θερινή προεδρική κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, ότι στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η σταθερότητα, ο σεβασμός στο (διεθνές) δίκαιο.

«Χρειαζόμαστε σταθερότητα και όχι εντάσεις, έχουμε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Όταν και η Γερμανία και η Γαλλία από κοινού ενώνουν τις δυνάμεις τους θα έχουμε καλές λύσεις οι οποίες ενισχύουν τη συνεργασία και θα καταστήσουν σαφές ότι οι επιθέσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα χωρών τις ΕΕ δεν γίνονται δεκτές. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται με διάλογο και όχι με κλιμάκωση της έντασης. Αυτό ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους», τόνισε η Άνγκελα Μέρκελ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, αναφορικά με την Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει την κυριαρχία των μελών της, όταν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Θέλουμε την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τον σεβασμό της κυριαρχίας, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, έχοντας στο πλευρό του την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

«Έχουμε τη βούληση να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα σε αυτήν την περιοχή και τη βούληση να κάνουμε σεβαστό το διεθνές δίκαιο και να προκρίνουμε την αποκλιμάκωση», υπογράμμισε ο Γάλλος ηγέτης.

«Κατόπιν ο καθένας μας έχει τα δικά του μέσα να το κάνει, έχουμε ο καθένας μας την ιστορία μας. Πρέπει να λειτουργούμε συμπληρωματικά», για να επιτύχουμε αυτόν τον κοινό στόχο, συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι προσεγγίσεις μας δεν ήταν πάντα οι ίδιες στον τρόπο τους, όμως είναι πάντα συγκλίνουσες στη βούληση να κάνουμε την Ανατολική Μεσόγειο έναν χώρο ελευθερίας, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και σταθερότητας», επισήμανε ο ίδιος.

Επιπλέον ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε: «Στην Ανατολική Μεσόγειο εντείνουμε τη διμερή μας συνεργασία πάνω στο στόχο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Τόσο η Γερμανία όσο και η Γαλλία έχουμε τον ξεκάθαρο εθελοντισμό και την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο».

