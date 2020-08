Ίσες αποστάσεις από ΝΑΤΟ: Ανησυχούμε για την κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο - Χρειάζεται αποκλιμάκωση

Την πολιτική των ίσων αποστάσεων έναντι της Ελλάδας και της Τουρκίας τήρησε και την Τετάρτη ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στο Βερολίνο στην οποία παρίσταται. Ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ εξέφρασε την ανησυχία του για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και χαιρέτισε τις μεσολαβητικές προσπάθειες της Γερμανίας.

«Ανησυχούμε για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αποκλιμάκωση, είναι διάλογος. Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι και οι δύο σημαντικοί Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο επίλυσης της κατάστασης στην ανατολική Μεσόγειο, βάσει του πνεύματος της συμμαχικής αλληλεγγύης και του διεθνούς δικαίου, και χαιρετίζω τις προσπάθειες της Γερμανίας να μεσολαβήσει για να βρει έναν δρόμο προς τα εμπρός» δήλωσε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

«Είμαι προσωπικά τακτικά σε επαφή με την Άγκυρα και την Αθήνα. Μίλησα πρόσφατα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη» ανέφερε ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ.

«Συνεχίζουμε να παρέχουμε στο ΝΑΤΟ ως πλατφόρμα για να συναντηθούν και να συζητήσουν οι Σύμμαχοι πώς να βρουν τη λύση σε αυτήν την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε.

Η Γαλλία προειδοποίησε σήμερα την Τουρκία πως η Ανατολική Μεσόγειος δεν μπορεί να αποτελέσει «πεδίο παιxνιδιών» για εθνικές «φιλοδοξίες».

«Η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε περιοχή έντασης. Ο σεβασμός για το διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», ανέφερε η γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί σε μήνυμά της στο Twitter προσθέτοντας πως η Ανατολική Μεσόγειος «δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο παιγνιδιών για τις φιλοδοξίες ορισμένων, είναι ένα κοινό αγαθό».

La Méditerranée orientale se transforme en un espace de tensions. Le respect du droit international doit être la règle et non l'exception. Avec nos partenaires chypriotes, grecs et italiens nous entamons un exercice militaire dès aujourd'hui avec des moyens aériens et maritimes