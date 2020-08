Τσίπρας σε Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο: «Είστε παραδείγματα προς μίμηση»

Τα συγχαρητήριά του στην ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο για την απόφαση τους να μη κατέβουν στον 5ο αγώνα των πλει οφ του ΝΒΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία σε βάρος των μαύρων, έδωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας.

Στον διεθνή του λογαριασμό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε: «Συγχαρητήρια Μπακς. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο που δίνουν το παράδειγμα παίρνοντας θέση ενάντια στον ρατσισμό και την κοινωνική αδικία».

Congratulations @Bucks. We’re extremely proud for @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43 setting an example by taking a stance against racism and social injustice.#BlackLivesMatter https://t.co/aZkmph1DDy