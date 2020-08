Μπορέλ για Τουρκία: Συμφωνία για επεξεργασία κυρώσεων - «Σταματήστε τις μονομερείς ενέργειες στην Αν. Μεσόγειο» - Αυτή είναι η λίστα

Μήνυμα στην Άγκυρα να απέχει από τις μονομερείς ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ μετά την ολοκλήρωση του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο Μπορέλ κάλεσε την Άγκυρα να απέχει από μονομερείς δράσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε πως πρέπει να δουλέψουμε για να διατηρηθεί ένα περιθώριο διαλόγου με την Τουρκία. Υποστήριξε πως «συμφωνήσαμε να επιταχυνθεί η Εργασία για τη λίστα με πιθανές κυρώσεις».

