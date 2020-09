Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα μετά την παράνομη NAVTEX: Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών στη νέα παράνομη ΝΑVΤΕX της Τουρκίας με την οποία δεσμεύει περιοχή κοντά στο Καστελόριζο για έρευνες από το Oruc Reis.

«Η Τουρκία συνεχίζει να εκπληρώνει πιστά το ρόλο του ταραξία και του παράγοντα αστάθειας στην περιοχή. Να αγνοεί εκκλήσεις για διάλογο και να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Να αυτοεγκλωβίζεται στα αδιέξοδα των δικών της επιλογών. Να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εξωθώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα. Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με όλες τις χώρες της περιοχής. Kαλούμε την Τουρκία να αποστεί από τα καθημερινά παραληρήματα στα οποία επιδίδεται και να εργαστεί για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής» σημειώνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Το ΥΠΕΞ απάντησε στη νέα Navtex που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας η Τουρκία για το Oruc Reis, με την οποία παραμένει εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ανανέωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σκάφους μέσω NAVTEX, καθώς την περασμένη Πέμπτη είχε επεκταθεί για δεύτερη φορά έως απόψε.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N – 027 59.93 E

34 29.50 N – 027 59.90 E

34 49.62 N – 028 00.15 E

35 42.53 N – 030 04.25 E

35 27.57 N – 030 13.35 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.