Σε «ανοιχτή γραμμή» Αθήνα-Λευκωσία με την ΕΕ για την τουρκική προκλητικότητα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέχεια των συζητήσεων και των αποφάσεων που ελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή στο πλαίσιο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Όπως αναφέρει o κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter, στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

☎️ Follow-up on discussions held and decisions taken by #EU Foreign Ministers at last Friday's #Gymnich meeting in #Berlin, in telephone conversation between FM @Christodulides and EU #HRVP @JosepBorrellF.#EastMed #InternationalLaw @EU2020DE @eu_eeas @CyprusinEU pic.twitter.com/Irawjrw0NS