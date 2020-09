Απασφάλισε ο σύμβουλος του Ερντογάν: Οι Έλληνες στρατιώτες στα νησιά θα πεθάνουν από πείνα

Σε ένα απίστευτο παραλήρημα προχώρησε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Μεσούτ Χακί Κασίν, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι Έλληνες στρατιώτες στα νησιά θα πεθάνουν από την πείνα.

Όσα είπε στο A Haber ο σύμβουλος του Ερντογάν στην τουρκική τηλεόραση αναδημοσιεύει στο Twitter ο δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt, σημειώνοντας πως ο Ερντογάν φυλάκισε 179 δημοσιογράφους και έβαλε λουκέτο σε πάνω από 180 μέσα ενημέρωσης «ώστε ο τρελός σύμβουλός του να εκτοξεύει τέτοια σκουπίδια στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο».

Ο Κασίν είπε μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα λιμοκτονεί, καθώς ο τουρισμός «πέθανε». Μάλιστα, χαρακτήρισε τους Έλληνες μικροσκοπικούς και νάνους, ενώ οι Τούρκοι είναι «γίγαντες».

👉#Greece is starving, tourism dead

👉Greeks are tiny, dwarfs while Turks are giant.

👉Greek troops on islands will die of hunger #Turkey's President #Erdogan jailed 179 journalists and shut down 180 media outlets so that his crazy aide can dump such garbage on a national TV. pic.twitter.com/8uZLh4xmkk