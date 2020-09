Έξοδος στις αγορές με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο – Μητσοτάκης: Χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Εμφανής είναι η ικανοποίηση στην κυβέρνηση για την απόλυτα πετυχημένη έξοδο στις αγορές με την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ και το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών είχε ανοίξει με αρχική εκτίμηση επιτοκίου στο 1,33% και μειώθηκε στο 1,23%, ιστορικά χαμηλό ποσοστό.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Η Ελλάδα σήμερα δανείστηκε με το χαμηλότερο επιτόκιο στην ιστορία της. Η επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου έφερε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με επιτόκιο περίπου 1,2%. Απέναντι στην παγκόσμια πανδημία, χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική δημοκρατία».

Greece today borrowed at the lowest yield ever in its history for any bond maturity. The re-opening of the 10-year bond raised €2.5 billion at a rate of about 1.2%.



Against a global pandemic, we salute the vote of confidence in the Hellenic Republic.