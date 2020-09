Ελληνοτουρκικά: «Αποκλιμάκωση ή κυρώσεις» - Το μήνυμα της Αθήνας για διάλογο και στο… βάθος Χάγη

Εν μέσω των συνεχών τουρκικών προκλήσεων και πολεμικών απειλών, η Αθήνα απαντά πως η αδιέξοδη πολιτική των απειλών και των εκβιασμών πρέπει να λάβει τέλος ώστε να επιτευχθεί αποκλιμάκωση. Το μήνυμα της Αθήνας είναι σαφές: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Η ελληνική κυβέρνηση τονίζει πως είναι στο χέρι της Άγκυρας να υπάρξει αποκλιμάκωση. Χαρακτηριστικά είναι όσα είπε ο Στέλιος Πέτσας.

«Είναι, λοιπόν, στο χέρι της Άγκυρας να επιλέξει είτε έμπρακτη αποκλιμάκωση, είτε κυρώσεις», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στον απόηχο των νέων προκλήσεων της Άγκυρας και της νέας «γραμμής» Ερντογάν για πολιτική λύση με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του win-win.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι διεθνείς αντιδράσεις-παρεμβάσεις ενάντια στην τουρκική παραβατικότητα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, όπου θα τεθεί το πλέγμα κυρώσεων προς την Άγκυρα. «Μέχρι τότε ωστόσο υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για διευθέτηση», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς στην ΕΡΤ και επαναδιατύπωσε την αισιοδοξία του για την αποκλιμάκωση της έντασης που θα οδηγήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων

Η Ελλάδα, με μεθοδικότητα και συνέπεια, εμπεδώνει την πεποίθηση, σε όλο τον κόσμο, ότι αποτελεί παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, σχολίασε σήμερα ο Στέλιος Πέτσας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως πέρα από την παραδοσιακή συμμετοχή της σε όλα τα διεθνή fora που προωθούν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τους τελευταίους μήνες η χώρα μας οριοθέτησε με την Ιταλία και την Αίγυπτο θαλάσσιες ζώνες με απόλυτο σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και στο Δίκαιο της Θάλασσας.

Αντίθετα, η Τουρκία, πότε με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, πότε με παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, πότε με διαδοχικές παράνομες NAVTEX και πότε με την προκλητική ρητορική της ηγεσίας της, λειτουργεί ως ταραξίας και παράγοντας αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας, σημείωσε.Πρόκειται για διαπίστωση στην οποία καταλήγουν άλλωστε εταίροι της Ελλάδας στην ΕΕ αλλά και οι ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν ήδη καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων και καλούν την Άγκυρα να προχωρήσει σε έμπρακτη αποκλιμάκωση, διαφορετικά θα τον ενεργοποιήσουν. Οι ΗΠΑ, με αλλεπάλληλες τοποθετήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αποδοκιμάζουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλώντας την Τουρκία να επιλέξει είτε την έμπρακτη αποκλιμάκωση είτε τις κυρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα απαντά με πολιτική, διπλωματική και επιχειρησιακή επαγρύπνηση, ψυχραιμία και εθνική αυτοπεποίθηση.

«Η θέση μας ήταν και είναι ξεκάθαρη: Βασισμένοι αποκλειστικά και μόνο στο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας και τις αρχές καλής γειτονίας, επιδιώκουμε συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της χώρας μας με όλες τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας», σημείωσε ο Στέλιος Πέτσας τονίζοντας πως «διάλογος, όμως, κάτω από απειλές, απόπειρες εκβιασμού και προκλήσεις, δεν γίνεται».

Το μήνυμα που έστειλε πως την Άγκυρα είναι πως η Ελλάδα δεν σύρεται, δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται.

«Περιμένουμε, λοιπόν, από τη γειτονική χώρα να εγκαταλείψει την αδιέξοδη προκλητικότητα και να προσέλθει στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών. Με ειλικρινή διπλωματία, όχι τυχοδιωκτική προπαγάνδα. Με ρεαλιστικό πλαίσιο, όχι αυθαίρετες και παράνομες κατά το Διεθνές Δίκαιο διεκδικήσεις. Και τελικά με ένα και μόνο χαρτί: Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Έτσι ώστε να επιδιώξουμε κοινά αποδεκτή συμφωνία για τη μόνη διμερή εκκρεμότητα που αφορά στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας. Και, αν δεν συμφωνήσουμε, να προχωρήσουμε στη σύνταξη συνυποσχετικού για την από κοινού παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», κατέληξε.

«Γραμμή» για πολιτική λύση με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του win-win έδωσε νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τη «Χουριέτ».

O Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκικής εφημερίδας που μεταδίδει το sigmalive, μιλώντας προς τα στελέχη του κόμματός του κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής την περασμένη Τρίτη, είπε συγκεκριμένα ότι «στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε 100% δίκιο και δεν θα παραιτηθούμε από τη διεκδίκησή του. Μπορούμε να καθίσουμε με όλους στο ίδιο τραπέζι, εκτός από τη "νότια Κύπρο" (όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία). Δεν υποχωρούμε από τα δικαιώματά μας. Μπορούμε να βρούμε ένα κοινό έδαφος όπου όλοι να κερδίσουν. Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική win-win. Αλλά η Ελλάδα δεν το αποδέχεται. Εμείς όμως συνεχίζουμε τα πάντα στο τραπέζι. Υποστηρίζουμε την πολιτική λύση. Η Γερμανία θέλει να μεσολαβήσει, αλλά πρέπει να υποστηρίξει με κάποιο τρόπο και τον στρατηγικό της εταίρο τη Γαλλία».

Επικίνδυνη κλιμάκωση παρατηρείται στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία εξέδωσε δύο νέες Navtex για ασκήσεις του ρωσικού στόλου με πραγματικά πυρά στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αλλά και ανατολικά της Κύπρου. Εν μέσω της αυξανόμενης προκλητικότητας, ο διεθνής παράγοντας κάνει νέες παρεμβάσεις, η Αθήνα απαντά με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, ενώ στο εσωτερικό της χώρας μας έχει φουντώσει η συζήτηση για αγορές όπλων από τη Γαλλία, συστήματα που θα δώσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της γειτονικής χώρας.

Αργά τη νύχτα ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε τη διπλή NAVTEX με την ονομασία «ρωσικές ασκήσεις πυρός». Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 8-22 Σεπτεμβρίου και 17-25 Σεπτεμβρίου από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με την Αγκυρα να τονίζει πως κατά τη διάρκεια των ασκήσεων δεν πρέπει να ενοχληθεί το Oruc Reis το οποίο κάνει έρευνες στην περιοχή.

Η πρώτη NAVTEX αφορά τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου και στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 του ίδιου μήνα.

Η δεύτερη άσκηση θα πραγματοποιηθεί στα ανατολικά της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 του ίδιου μήνα.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ragıp Soylu, σε ανάρτησή του στο Twitter, δημοσίευσε τις περιοχές του χάρτη στις οποίες αναφέρονται οι τουρκικές NAVTEX.

