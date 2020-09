Πρόκληση Oruc Reis – Παρέμβαση Στόλτενμπεργκ: Τουρκία και Ελλάδα συμφώνησαν σε διάλογο για αποκλιμάκωση

Κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στο πεδίο των ελληνοτουρκικών καθώς, μετά το τηλεφώνημα της Άνγκελα Μέρκελ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε πως Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν σε συνομιλίες.

«Μετά από τις συζητήσεις με τον Ελλήνα και τον Τούρκο ηγέτη, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τον διάλογο σε τεχνικό επίπεδο για να στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για να καθιερωθούν μηχανισμοί αποσυμπίεσης και να μειωθεί το κίνδυνος ατυχημάτων στην Αν. Μεσόγειο», έγραψε ο Στόλτενμπεργκ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY