Ραγδαίες εξελίξεις: Διαψεύδει Στόλτενμπεργκ η Αθήνα για τα περί έναρξης τεχνικών συνομιλιών με Τουρκία – Το έγγραφο που προκάλεσε το «βραχυκύκλωμα»

Πλούσιο είναι το παρασκήνιο πίσω από το αλαλούμ που προκλήθηκε με την ανακοίνωση του Γενς Στόλτενμπεργκ, γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ για έναρξη τεχνικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μια παρέμβαση μέσω Twitter που διαψεύστηκε άμεσα από την Αθήνα, με διπλωματικές πηγές να τονίζουν πως «αποκλιμάκωση συνιστά μόνο η απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επί της ουσίας, το «βραχυκύκλωμα» -σύμφωνα με πληροφορίες- προκλήθηκε από ένα έγγραφο που δόθηκε στις δύο αντιπροσωπείες στο ΝΑΤΟ και που ζητούσε τις παρατηρήσεις τους εντός μίας εβδομάδας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σε ανάρτησή του είχε ισχυριστεί πως Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν σε συνομιλίες.

«Μετά από τις συζητήσεις με τον Έλληνα και τον Τούρκο ηγέτη, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τον διάλογο σε τεχνικό επίπεδο για να στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για να καθιερωθούν μηχανισμοί αποσυμπίεσης και να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων στην Αν. Μεσόγειο», έγραψε ο Στόλτενμπεργκ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY