Εμπρηστικός Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα λέει ψέματα, όχι ο Στόλτενμπεργκ - Συμφώνησε σε διάλογο και μετά έκανε πίσω

Νέα επίθεση εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Μεβλούτ Τσαβόυσογλου, υποστηρίζοντας πως η Αθήνα αρχικά συμφώνησε να αρχίσει τεχνικός διάλογος με την Τουρκία και στη συνέχεια έκανε πίσω, μία ημέρα μετά το tweet του ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ περί δήθεν συμφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας για διάλογο, που άναψε «φωτιές». Μάλιστα, για ακόμη μια φορά κατηγόρησε τη χώρα μας πως δεν είναι ανοιχτή σε διάλογο.

«Η Ελλάδα (επειδή δεν ήταν ειλικρινής στη διαμεσολαβητική προσπάθεια του ΝΑΤΟ) μας έδειξε για ακόμη μια φορά πως δεν επιθυμεί διάλογο» είπε ο Τούρκος αξιωματούχος, κάνοντας μια ακόμη απόπειρα να κατηγορήσει την Ελλάδα για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.

Σε ειρωνικό ύφος ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι η Τουρκία δεν εκπλήσσεται από την στάση της Ελλάδας και μάλιστα είπε ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ δεν λέει ψέματα. «Ψέματα λέει η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

«Εάν η Ελλάδα περιμένει να παραιτηθούμε των δικαιωμάτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο και να δεχτούμε τους όρους της, θα απογοητευτεί» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Sabah στην αγγλόφωνη έκδοσή της.

