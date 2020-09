Διπλωματικό πόκερ: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Στόλτενμπεργκ – Οι προτάσεις του ΝΑΤΟ – Ποια η πρώτη αντίδραση της Αθήνας

Τηλεφωνική συνομιλία με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης από πλευράς της Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Τwitter.

Mε ανάρτησή του ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε σχετικά με τη τηλεφωνική συνομιλία: «Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης από πλευράς Τουρκίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Open TV, η ελληνική κυβέρνηση έχει στα χέρια της, τις προτάσεις του ΝΑΤΟ για να βρεθεί η χρυσή τομή και να προχωρήσει ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να μελετηθούν από την ελληνική πλευρά και την Τρίτη, όταν θα υπάρξουν νέες συνομιλίες αξιωματούχων των δύο χωρών, θα δοθεί η ελληνική θετική ή αρνητική απάντηση.

Πάντως οι πληροφορίες του Οpen TV, λένε, ότι σε μία πρώτη ανάγνωση των προτάσεων οι ελληνικές θέσεις δεν ικανοποιούνται απόλυτα.

Σε αυτό συμβάλει η αναφορά πως «η Τουρκία σέβεται την ελληνική κυριαρχία» κάτι που προφανώς δεν ισχύει καθώς εδώ και εβδομάδες το Oruc Reis – συνοδεία τουρκικού στολίσκου – πλέει στα όρια ή και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Θυμίζουμε πως είχε προηγηθεί από χθες, Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, τηλεφωνική επικοινωνία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη σκιά της ανακοίνωσης έναρξης διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εκ μέρους του Γενς Στόλτενμπεργκ.

Τι είχε πει με Τσαβούσογλου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ είχε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη σκιά του βραχυκυκλώματος που προκλήθηκε την Πέμπτη, έπειτα από την ανακοίνωση του Στόλτενμπεργκ για έναρξης συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που προκάλεσε την έντονη δυσφορία της Αθήνας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της Άγκυρας, Τσαβούσογλου και Στόλτενμπεργκ συζήτησαν το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και τις τελευταίες εξελίξεις. Μιλώντας για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου χρησιμοποίησε εκφράσεις ότι «η Αθήνα λέει ψέματα σε ό,τι αφορά στη διαμεσολάβηση του ΝΑΤΟ» και ότι «δεν επιθυμεί στην πραγματικότητα το διάλογο».

Επανέλαβε δε, ότι ο έλληνας ομόλογός του, Νίκος Δένδιας, απέρριψε πρόταση για «άνευ όρων» διάλογο σχετικά με την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα ας μην περιμένει να εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας. Τους προτείνουν διάλογο και εκείνοι συνέχεια αρνούνται. Υπήρξαν πρωτοβουλίες και από την ΕΕ και από το ΝΑΤΟ. Εμείς λέμε ναι, αυτοί όχι αν και αρχικά είχαν δεχθεί» τόνισε.