Η ώρα της αλήθειας για τον Ερντογάν: Συναγερμός για το Καστελόριζο – Ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις εάν κάνουν το λάθος οι Τούρκοι – Εκνευρισμός στην Άγκυρα για Μακρόν

Η ώρα της αλήθειας για τα «νταηλίκια» του Ερντογάν και της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο έφτασε. Όλο το τελευταίο διάστημα οι τούρκοι απειλούν ότι θα επεκτείνουν την NAVTEX του Oruc Reis όχι μόνο εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αλλά στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων στην περιοχή των συμπλεγμάτων της Μεγίστης. Την Κυριακή επίσης θα βρίσκεται στο Καστελόριζο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Έτσι, εάν σε αυτό το διάστημα ο «σουλτάνος» πατήσει το κουμπί και αναβαθμίσει τις προκλήσεις, οι Ευρωπαίοι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από τις κυρώσεις.

Είναι γεγονός ότι στην Άγκυρα επικρατεί εκνευρισμός από τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις. Ένας εκνευρισμός που δύσκολα κρύβεται, ιδίως μετά το σκληρό και ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από την Κορσική, όπου έβαλε στο στόχαστρο τις «ηγεμονικές επιδιώξεις» της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το μήνυμα έφτασε στον παραλήπτη του – εάν κρίνουμε από τις σχεδόν… έξαλλες αντιδράσεις του ΥΠΕΞ και του ΥΠΑΜ της γειτονικής χώρας- όσο και εάν προσπάθησαν να το «νερώσουν» οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Ιταλίας που διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα.

Η ώρα της αλήθειας

Το Σαββατοκύριακο που διανύουμε είναι από πολλές απόψεις κρίσιμο και η έκβασή του εν πολλοίς θα καθορίσει και την πορεία των πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η NAVTEX για το Oruc Reis λήγει το Σάββατο. Το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα διακινεί πληροφορίες για επέκταση και αναβάθμιση της NAVTEX για έρευνες ακόμη πιο βόρεια προς το Καστελόριζο, ακόμα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Επίσης, την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου που γιορτάζεται η επέτειος των 77 χρόνων από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, παρουσία της προέδρου Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, δεν αποκλείεται να επιδιωχθεί ένα επικοινωνιακό σώου από τον σουλτάνο, σε μια απόπειρα να δείξει τα δόντια του. Οι δύο αυτές παράμετροι λοιπόν προκαλούν συναγερμό στις Ένοπλες Δυνάμεις που θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για να απαντήσουν στις τουρκικές απειλές.

Στην ερώτηση ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην περίπτωση που το Οruc Reis περάσει στα 6 ναυτικά μίλια, και αν η εντολή θα είναι «βυθίσατε το Oruc Reis» ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε στα «Παραπολιτικά»: «Δεν πρόκειται να εισέλθει κανείς στα χωρικά μας ύδατα. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι απολύτως έτοιμες να διαχειριστούν οποιαδήποτε τέτοια κρίση και η ελληνική πολιτική ηγεσία δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση στην κυριαρχία της».

Θα πατήσει το κουμπί ο Ερντογάν;

Υπό αυτά τα δεδομένα, η μπάλα είναι στο γήπεδο του προέδρου της Τουρκίας. Θα πατήσει το κουμπί ο Ερντογάν και θα αναβαθμίσει τις προκλήσεις της Άγκυρας είτε με τη NAVTEX, είτε με κάποιου άλλου είδους πρόκληση; Αυτό μένει να φανεί, ωστόσο η κατάσταση δεν είναι η ιδανική για την Τουρκία. Η απόπειρα στρατιωτικοποίησης των Ελληνοτουρκικών δεν βγήκε στον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος βλέπει πως όποια ερείσματα του είχαν απομείνει στη διεθνή κοινότητα να χάνονται.

Δεν είναι μόνο το σκληρό μήνυμα του Μακρόν – ο οποίος ηγείται της μεγαλύτερης στρατιωτικής μηχανής στην Ευρωπαϊκή Ένωση [η Γαλλία διαθέτει τις πλέον αξιόμαχες δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό μπλοκ] που βάζει στη γωνία τον Ερντογάν. Με ενδιαφέρον θα πρέπει να καταγραφούν ορισμένα ακόμη δεδομένα που δυσχεραίνουν τους σχεδιασμούς του «σουλτάνου»:

*Ο χρόνος μέχρι τις αμερικανικές εκλογές έχει λιγοστέψει καθώς απομένουν πλέον λιγότερο από δύο μήνες μέχρι τις κάλπες. Το κενό εξουσίας – παραδοσιακά οι πρόεδροι των ΗΠΑ αφήνουν κατά μέρους την εξωτερική πολιτική στις προεκλογικές εκστρατείες- δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν ώστε να προωθήσει τους σχεδιασμούς του με δεδομένο πως επικρέμεται η δαμόκλειος σπάθη των ευρω-κυρώσεων – που όπως είπε ο Στέλιος Πέτσας «θα δαγκώνουν»- σε περίπτωση που τελικά πατήσει το κουμπί και προχωρήσει σε νέες προκλήσεις. Το τελεσίγραφο των Ευρωπαίων για αποκλιμάκωση μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε ισχύ, ειδάλλως θα ανοίξει ο δρόμος για τα περιοριστικά μέτρα. Αυτό το μήνυμα μετέφερε την Πέμπτη από την Κορσική ο πρωθυπουργός: Ότι δηλαδή ο Ερντογάν έχει χρόνο μέχρι τη Σύνοδο να αποκλιμακώσει.

*Καταγράφεται μια σταδιακή αλλαγή στάσης των ΗΠΑ. Μπορεί ο Τραμπ να έχει φιλικές σχέσεις με τον Ερντογάν, μπορεί όπως προαναφέρθηκε να μην πολυασχολείται το τελευταίο διάστημα με την εξωτερική πολιτική, αλλά το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά επεμβαίνει όταν το κρίνει απαραίτητο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η επίσκεψη του Μάικ Πομπέο το Σάββατο [ημέρα που λήγει η προκλητική τουρκική NAVTEX και πιθανολογείται η ανανέωσή της] στη Λευκωσία, αλλά και η δήλωσή του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. «Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν πραγματικές συνομιλίες και ελπίζουμε ότι τα πολεμικά πλοία που υπάρχουν θα αποσυρθούν έτσι ώστε αυτές οι συνομιλίες να μπορούν να πραγματοποιηθούν», δήλωσε ο Πομπέο. Και ας μην ξεχνάμε είναι πολύ πιθανό μετά τις εκλογές να αλλάξει ο ένοικος του Λευκού Οίκου και να βρεθεί στη θέση του προέδρου ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δεν θα είναι τόσο φιλικός με τον «σουλτάνο».

*Αποδυναμώνεται η «ουδετερότητα» της Άνγκελα Μέρκελ. Η καγκελάριος της Γερμανίας επιχείρησε να κρατήσει ουδέτερη στάση στην ελληνοτουρκική κρίση, παρενέβη προς την προσπάθεια αποκλιμάκωσης και κράτησε για τον εαυτό της το ρόλο της «έντιμης διαμεσολαβήτριας». Ωστόσο η υπομονή της φαίνεται να εξαντλείται στο βαθμό που συνεχίζεται η τουρκική επιθετικότητα. Επίσης η στάση της Γερμανίας άφησε πολύτιμο χώρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έσπευσε να εκμεταλλευτεί ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ηγείται πλέον των χωρών που ζητούν σκληρή στάση έναντι της Τουρκίας, πιέζοντας τη Μέρκελ να μετατοπίσει και αυτή τη στάση της.

Στα κάγκελα οι Τούρκοι

Ο εκνευρισμός που επικρατεί στην Άγκυρα Άγκυρα στην επαύριο της συνόδου των χωρών του Νότου αλλά και με φόντο όλα αυτά τα δεδομένα που παρατέθηκαν είναι έκδηλος. Μετά την προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της γείτονος, και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ προχώρησε σε ακραία επιθετικές δηλώσεις: «Για να πέσει η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, αρκεί να σωπάσουν κάποιοι. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, απλά να σωπάσουν. Όσοι μετέχουν σε συνωμοσίες εναντίον της Τουρκίας όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, θα πάθουν την ίδια ζημιά που έπαθαν στο παρελθόν. Η Ελλάδα να μη γίνει μεζές για τα συμφέροντα των άλλων».

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χαμί Ακσόι, κατήγγειλε ως «προϊόν προκατάληψης» την τελική διακήρυξη των επτά ηγετών των χωρών του Νότου. «Τα στοιχεία που περιέχονται στην τελική διακήρυξη σε σχέση με την ανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της Κύπρου είναι προϊόντα προκατάληψης, δεν συνδέονται με την πραγματικότητα και στερούνται νομικής βάσης», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.

Ο τούρκος εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης πως η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε συνομιλίες με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις.Ο Ακσόι αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως η Ελλάδα πρέπει «να καθίσει χωρίς προϋποθέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία» ώστε να επιτευχθεί διάλογος και συνεργασία στην περιοχή και προσθέτει πως η Αθήνα πρέπει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της από την περιοχή γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.

Προκλητική NAVTEX

Σε στρατιωτικό επίπεδο, οι Τούρκοι έδωσαν έμμεση απάντηση, καθώς με νέα NAVTEX δεσμεύουν περιοχή της Μεσογείου για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Σε ανάρτησή του στο twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι «τα ερευνητικά πλοία Ορούτς Ρέις και Μπαρμπαρός, τα οποία συνεχίζουν τις σεισμικές δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, και τα τρυπάνια Γιαβούζ και Φατίχ, εξακολουθούν να συνοδεύονται και να προστατεύονται από τις ναυτικές δυνάμεις μας».