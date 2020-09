Αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα: Δεν έχει νομική ισχύ ο Χάρτης της Σεβίλλης

Με μια ανάρτησή της στο Twitter, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα ανακοίνωσε πως δεν αναγνωρίζει τον Χάρτη της Σεβίλλης, ο οποίος καταγράφει τη σύνδεση της ελληνικής και με την κυπριακή ΑΟΖ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «ο Χάρτης της Σεβίλλης δεν έχει νομική ισχύ». Στο tweet τονίζεται ακόμα πως «υπάρχουν πολλά σχόλια στον Τύπο της Τουρκίας σχετικά με τον “αποκαλούμενο” Χάρτη της Σεβίλλης».

Δείτε το tweet:

There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”... pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md