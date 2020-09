Επανεκκινούν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ – Προκλητική NAVTEX από την Άγκυρα για τη Λήμνο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνουτουρκικών, μετά την τριμερή τηλεδιάσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ, του Σαρλ Μισέλ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λίγη ώρα μετά την τηλεδιάσκεψη και τη διαρροή της Άγκυρας περί ετοιμότητας για έναρξη του διαλόγου, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή ωστόσο, η Τουρκία προχώρησε σε ακραία πρόκληση, εκδίδοντας αντι-NAVTEX με την οποία ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου.

Η ανακοίνωση για την επανέναρξη του διαλόγου

Λίγη ώρα λοιπόν μετά την τηλεδιάσκεψη, το υπουργείο Εξωτερικών με μια λιτή ανακοίνωση λίγων λέξεων ανέφερε: «Η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν τη διεξαγωγή του 61ου γύρου Διερευνητικών Επαφών, στην Κωνσταντινούπολη, προσεχώς».

Προκλητική αντι-NAVTEX από την Άγκυρα

Την ίδια ώρα όμως, η Τουρκία συνέχιζε τις προκλήσεις: Με αντι-Navtex από τον Σταθμό της Σμύρνης, ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση της νήσου Λήμνου.

Σύμφωνα με την τουρκική αντι-Navtex, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη ναυτική οδηγία για τη Χίο, παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης.

TURNHOS N/W : 1185/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2020 16:35)TURNHOS N/W : 1185/20

AEGEAN SEA

1. LA12-210/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 241100Z SEP 20.

Η τριμερής Μέρκελ – Μισέλ – Ερντογάν

Οι ραγδαίες εξελίξεις έρχονται λίγη ώρα μετά την τριμερή τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Άνγκελα Μέρκελ, του Σαρλ Μισέλ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Τύπου της γειτονικής χώρας στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας. Παράλληλα τέθηκαν επί τάπητος οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και «τονίστηκε πως η Ελλάδα και η Τουρκία είναι έτοιμες για την έναρξη διερευνητικών επαφών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο «Ερντογάν κατά τη διάρκεια της τριμερούς, ανέφερε πως πρέπει να διατηρηθεί το θετικό μομέντουμ για την αποκλιμάκωση της έντασης και να παραμείνουν ανοιχτοί και να περιφρουρηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας με αμοιβαία βήματα. Τόνισε επίσης πως η Τουρκία πάντα δίνει έμφαση στο διάλογο και τις διαπραγματεύσεις».

Ο ίδιος, σύμφωνα με την ανακοίνωση «εξέφρασε την εκτίμησή του για τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Γερμανίας και υποστήριξε πως απαιτούνται σημαντικά βήματα από την Ελλάδα ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών».

Επίσης επανέλαβε την πρότασή του για διεξαγωγή πολυμερούς διάσκεψης με τη συμμετοχή όλων των δρώντων στην Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβανομένων και των Τουρκοκύπριων. Tέλος, αναφερόμενος στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ερντογάν δήλωσε ότι ελπίζει για μία νέα ώθηση στους δεσμούς Τουρκίας-ΕΕ, προσθέτοντας ότι συγκεκριμένα βήματα όπως η τελωνειακή ένωση, τα ταξίδια χωρίς βίζα και το μεταναστευτικό θα συμβάλουν στην ανάπτυξη θετικών και επωφελών σχέσεων. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο Χουλουσί Ακάρ.

Τι δηλώνει για την τριμερή ο εκπρόσωπος του Μισέλ

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης «συζητήθηκαν διάφορες οπτικές που αφορούν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας» αναφέρει ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ.

«Συζήτησαν επίσης για την επανέναρξη των άμεσων ελληνο-τουρκικών διερευνητικών συνομιλιών», ανέφερε ο Μπάρεντ Λέιτς και προσέθεσε ότι «αυτό θα προετοιμαστεί σε επίπεδο συμβούλων».