Πάιατ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν για οικοδόμηση ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατ. Μεσόγειο

Η Αμερική στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επισημαίνει ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

«Χαίρομαι που συμμετέχω στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο και το φίλο μου, Νίκο Δένδια, προκειμένου να εξετάσουμε τα κέρδη που έχουμε αποκομίσει αυτήν τη χρονιά σε όλους τους τομείς που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας», αναφέρει ο κ. Πάιατ σε ανάρτησή του στο twitter.

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτει.

