Η κοινή δήλωση Αθήνας και Ουάσινγκτον: Ποιες οι στρατηγικές προτεραιότητες των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Το ευρύ πεδίο στρατηγικών προτεραιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αλλά και τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο χωρών, σε διπλωματία, άμυνα, ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια σκιαγραφεί η κοινή δήλωση Αθήνας – Ουάσινγκτον μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον αμερικανό όμολογό του Μάικ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι πάντοτε φανταστικό να βλέπεις τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Nίκο Δένδια. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συζητήσαμε τη διαρκή ισχύ της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας, των Δυτικών Βαλκανίων και την απομάκρυνση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δεύτερο του tweet τη Δευτέρα ο Μάικ Πομπέο καταδεικνύοντας το εξαίρετο κλίμα στις διμερείς σχέσεις, ενώ είχε προηγηθεί και tweet του αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

Pleased to join @SecPompeo and my friend Min @NikosDendias to review the gains we've made this year in all areas of the US-Greece relationship. We will continue to invest in northern Greece and support Greece's efforts to build peace, stability, and prosperity in the #EastMed. pic.twitter.com/G9TT01ylyx