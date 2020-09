Δένδιας σε Πομπέο: Εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μας

«Είναι πάντα τεράστια χαρά να συναντώμαι με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο!», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter o υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε ανάρτηση του κ. Πομπέο.

«Η πρώτη σας επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε τρόπους για την περαιτέρω προώθηση της ισχυρής στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας. Ανυπομονώ να συναντηθούμε ξανά στην Κρήτη»

Always an enormous pleasure to meet with @SecPompeo! A great opportunity to discuss ways to further advance the robust strategic partnership between our two countries, on your first ever visit to Thessaloniki. Looking forward to meeting again in Crete. https://t.co/0B62hkLgOg