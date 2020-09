Το tweet του Πομπέο για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη: «Διάλογος και ειρηνική επίλυση διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο»

Ανάρτηση στο Twitter για τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Μάικ Πομπέο.

«Χαίρομαι που είδα τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη στην Κρήτη, σήμερα. Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική, οικονομική και ενεργειακή συνεργασία. Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την επανέναρξη διαλόγου και την ειρηνική επίλυση τυχόν διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο», έγραψε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Great to see Prime Minister Mitsotakis today on Crete. We had a constructive conversation on regional political, economic, and energy cooperation. The U.S. encourages a return to dialogue and a peaceful resolution of any disputes in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/aolP5PbcfX