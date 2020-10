Αναχώρησε από την Κρήτη ο Πομπέο - Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός του (Βίντεο)

Ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα.

Μετά τις συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την φιλοξενία από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα Χανιά, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μεταβαίνει σήμερα στην Ρώμη.

Την Τρίτη το βράδυ, ο Πρωθυπουργός φιλοξένησε για δεύτερο βράδυ τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στο πατρικό σπίτι του, στα Χανιά.Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μάικ Πομπέο και οι σύζυγοί τους, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και Σούζαν Πομπέο, δείπνησαν σε χαλαρό κλίμα.

Σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός ξεπροβόδισε τον κ. Πομπέο, ο οποίος αναχώρησε για το αεροδρόμιο ώστε να συνεχίσει την περιοδεία του, που έχει ως επόμενη στάση την Ρώμη. Ο κ. Πομπέο και η σύζυγός του Σούζαν Πομπέο ευχαρίστησαν τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, για τη φιλοξενία.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης θα συναντηθεί με τον ιταλό υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο και με τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε. Στο Βατικανό θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών Πιέτρο Παρολίν, αλλά όχι με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος διεμήνυσε ότι «δεν συναντά πολιτικούς από χώρες στις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη προεκλογική εκστρατεία».

Την Τρίτη, στα ελληνικά ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φιλοξενία του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που μου έδειξε την αληθινή έννοια της ελληνικής φιλοξενίας», έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάικ Πομπέο.

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατέστησε σαφές πως η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας βασίζεται στο ισχυρό θεμέλιο των δεσμών των δύο λαών, μια απόδειξη των κοινών αξιών των χωρών μας και της διαρκούς φιλίας τους. Ο κ. Πομπέο συνοδεύει την ανάρτηση από μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ να γευματίζουν στην αυλή της οικίας του κ. Μητσοτάκη.

Ευχαριστώ to @PrimeministerGR for showing me the true meaning of Greek hospitality. The U.S.-Greece relationship is built on a strong foundation of people-to-people ties, a testament to our countries' shared values and enduring friendship. pic.twitter.com/Q1Kqnyfd6F