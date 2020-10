Επιστολή Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σε Borrell για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Την ανησυχία τους για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την απώλεια αμάχων Αρμενίων πολιτών, εξέφρασαν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με επιστολή στον Ύπατο Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Josep Borrell, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η δράση των ενόπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή συνιστά σαφή παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου, συμβάλλοντας στη γεωπολιτική αστάθεια της περιοχής, και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσες και αποφασιστικές πρωτοβουλίες ώστε τα δυο εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις υπό το πλαίσιο της Ομάδας του Μινσκ. Διότι όπως επισημαίνουν, αν δεν γίνει αυτό, η Τουρκία και η Ρωσία των οποίων των οποίων η σφαίρα επιρροής αλληλεπικαλύπτεται στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην περιοχή, η οποία έχει κομβικό γεωπολιτικό ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η ΕΕ δεν πρέπει να επιτρέψει τη μετατροπή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ σε Λιβύη, όπου η εμπλοκή της Τουρκίας και της Ρωσίας προκάλεσε παρατεταμένη εσωτερική σύγκρουση εις βάρος του Λιβυκού λαού.

Ακολουθεί η επιστολή στα αγγλικά:

Dear High Representative/Vice President Josep Borrell,

We, the undersigned MEPs, are writing to you in order to express our concern regarding the escalation of conflict in Nagorno-Karabakh.

The air and artillery attacks that the Azerbaijani armed forces launched in the region constitute a clear violation of humanitarian law, contributing to the geopolitical volatility of the region, and, more importantly, have resulted in the death of Armenian civilians.

It is imperative for the EU to act swiftly and decisively in order to assist in the resumption of the peace process. In the absence of concrete EU action, Turkey and Russia, whose spheres of influence overlap in Nagorno-Karabakh, will play a leading role in the region. Erdogan already announced his intentions last July following deadly clashes on the Armenian-Azerbaijani border.

The EU must not allow Nagorno-Karabakh turning into Libya, where the involvement of Turkey and Russia has caused a prolonged internal conflict to the detriment of Libyan people. Finally, considering the significant geopolitical role of the region in the energy supply of Europe, it is necessary for the EU to mediate a resolution to this crisis so that both parties can return to negotiations under the framework of the Minsk Group.