Επαφές Μητσοτάκη με Μισέλ και φον ντερ Λάιεν πριν τη Σύνοδο Κορυφής: Το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός για τις τουρκικές προκλήσεις

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για την Ειδική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μια Σύνοδος, που προκάλεσαν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία με αφορμή τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η ΕΕ επιθυμεί μια καλή σχέση με την Τουρκία και σταθερότητα στην περιοχή. Προσθέτοντας, όμως, ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεσή της προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και να προωθήσει τους στόχους της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας χωρίς εντάσεις στην περιοχή. Είναι όμως ξεκάθαρο, όπως πρόσθεσε, ότι είναι στο χέρι της Τουρκίας αν θα επιλέξει τη συνεργασία ή αν θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς της.

Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάγιεν. «Πολύ καλές συνομιλίες για το Ταμείο Ανάκαμψης, τη μετανάστευση, και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

Happy to meet 🇬🇷Prime Minister @kmitsotakis ahead of #EUCO! Very good talk about the recovery plan, migration, EUCO agenda – in particular the need to de-escalate the situation in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/EzYiL7GjhB