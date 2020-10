Σύνοδος Κορυφής: Σε εξέλιξη η συζήτηση για την Τουρκία – Τα στρατόπεδα – Κουβέντα για κυρώσεις από τη Μέρκελ

Δύο στρατόπεδα έχουν διαμορφωθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει το μπλοκ απέναντι στην Τουρκία και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής. Το ζήτημα συνολικά της σχέσης της ΕΕ με την Άγκυρα – περιλαμβανομένων και των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο- άρχισε να συζητείται με την έναρξη της Συνόδου και όχι στο γεύμα των ηγετών της ΕΕ όπως ειχε προγραμματιστεί αρχικά, σύμφωνα με το Politico.

#EU leaders had planned to talk #Turkey over dinner. But @eucopresident @CharlesMichel upended the agenda, and has moved immediately to the toughest discussion. Merkel took the floor first, showing how politicians roll in #Belgium