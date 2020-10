Απέπλευσε το Oruc Reis - Οργισμένη αντίδραση της Αθήνας: «Ευθεία απειλή» - Ελληνική αντι-Navtex

Τραβάει επικίνδυνα το σχοινί η Τουρκία με την επιστροφή του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο. Για «μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή» κάνει λόγο το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών,, με αφορμή την έκδοση της νέας τουρκικής Navtex για έρευνες του Oruc Reis κοντά στο Καστελόριζο, ενώ η Ελλάδα προχώρησε και στην έκδοση αντι-Navtex. Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, που βρισκόταν στην Πορτογαλία, επιστρέφει εσπευσμένα σήμερα στην Αθήνα.

Το πρωί της Δευτέρας το Oruc Reis με τα συνοδευτικά του πλοία Ataman και Cengiz Han απέπλευσαν από το λιμάνι της Αττάλειας κινούμενα προς την περιοχή που είχε δεσμευτεί με τη Navtex.



Με ανάρτησή του στο Twitter, o υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ ανακοίνωσε ότι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο εξερευνητικό σκάφος μας Oruc Reis έχουν ολοκληρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, το ερευνητικό σκάφος ετοιμάζεται να κάνει μια «ακτινογραφία» της Μεσογείου. «Το πλοίο μας ετοιμάζεται να αποπλεύσει για να κάνει μια ''ακτινογραφία'' της Μεσογείου» ισχυρίζεται ο Ντονμέζ.

Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας της γειτονικής μας χώρας τόνισε ότι η Άγκυρα «θα συνεχίσει τις έρευνες, τις γεωτρήσεις καθώς και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της». Εν κατακλείδι, σημείωσε ότι η Τουρκία στο ενδεχόμενο που υπάρχει κάτι στη θαλάσσια περιοχή, όπως αποθέματα φυσικού αεριού, «θα το βρει σίγουρα».

#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı.



Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı.



Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz.



Varsa, mutlaka bulacağız. 🚢 pic.twitter.com/Lfb1YcxGsK — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020

Οργή Αθήνας: Ευθεία απειλή, δεν εκβιαζόμαστε

Στη σκληρή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών αφού χαρακτηρίζει τη νέα τουρκική Navtex «ευθεία απειλή», τονίζει πως η Τουρκία είναι «αναξιόπιστη», σχετικά με την έναρξη των διερευνητικων επαφών και την κατηγορεί πως δεν επιθυμεί ειλικρινά τον διάλογο για την Ελλάδα, αγνοώντας συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας.

«Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της. Να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της δια των οποίων υπονομεύει συστηματικά την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Η Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν εκβιάζεται» διαμηνύει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ έχει ως εξής:

«Η νέα παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές, συνιστά μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της όπως και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά το διάλογο. Εμμένει σε επιθετικές και έκνομες τακτικές παρελθόντων αιώνων, επιβεβαιώνοντας περίτρανα το ρόλο της ως του κατεξοχήν παράγοντα αστάθειας και παραβατικότητας στην περιοχή. Από τη Λιβύη ως το Αιγαίο και την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και πλέον και το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου, περιφρονώντας τις προτροπές της Διεθνούς Κοινότητας. Αδιαφορεί προκλητικά στις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση προς τη διεθνή νομιμότητα, ως αυτονόητη προϋπόθεση κάθε βήματος προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της. Να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της δια των οποίων υπονομεύει συστηματικά την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Η Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν εκβιάζεται. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην εδραίωση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Ελληνική αντί-Navtex για τη νέα τουρκική πρόκληση

Mε την έκδοση αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας η οποία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής αποφάσισε να βγάλει ξανά το Oruc Reis για έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Η αντι-Navtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνει ότι η τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελλόριζου «αφορά παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική αναγγελλία τονίζοντας πως η τουρκική Navtex FA06-1262/20 εκδόθηκε από σταθμό (σ.σ. της Αττάλειας) που δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του Καστελλόριζου. Στην περιοχή αυτή αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Υπηρεσία, σημειώνεται.

Ακόμη ο σταθμός του Ηρακλείου διαμηνύει ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και επισημαίνεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση ναυτικών αγγελιών σ’ αυτή την θαλάσσια περιοχή. Καλούνται δε όλοι οι ναυτικοί να αγνοήσουν την τουρκική αναγγελία.

Η ελληνική αντι-Navtex

ZCZC HA79

112335 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

NNNN

Ξαναβγάζουν το «Oruc Reis» στη Μεσόγειο οι Τούρκοι

Υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της Κυριακής το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εξέδωσε NAVTEX η οποία αναφέρει ότι το πλοίο «Oruç Reis» θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες δέκα ημέρες (12η-20ή Οκτωβρίου).

Είχε προηγηθεί η επίθεση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι, κατά του Νίκου Δένδια, με αφορμή τη συνέντευξη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Δείτε την περιοχή της νέας Navtex:

Άλλα δύο πλοία, τα Ataman και Cengiz Han, θα συνεχίσουν τις έρευνές τους σε θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που συμπεριλαμβάνει ύδατα νότια του Καστελόριζου ως την 22η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ειδοποίηση.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Μπρατισλάβα και συμφώνησαν να διεξαχθούν διμερείς διερευνητικές επαφές.

Τον περασμένο μήνα η Άγκυρα απέσυρε το «Oruc Reis» από την Ανατολική Μεσόγειο για να «επιτρέψει μια διπλωματική προσέγγιση με την Ελλάδα» ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά το πέρας του συνόδου κορυφής, η ΕΕ κατέστησε σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της εάν συνεχιστούν «οι μονομερείς ενέργειες και οι προκλήσεις» της Τουρκίας, κίνηση που η τουρκική κυβέρνηση αντέτεινε ότι θα επιδεινώσει τα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και των Βρυξελλών.

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Δένδιας – Ποιους θα συναντήσει

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσουν τρέχοντα θέματα επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στα Βαρώσια, την κατάσταση στη Λευκορωσία και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Οι συνομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών θα εστιασθούν στον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την κατάσταση στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Εσθονίας και της Βουλγαρίας.

Πριν τις εργασίες του Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο πρόγευμα εργασίας της ΕΕ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκηπα Faisal Bin Farhan Al Saud.

Παραλήρημα Ακσόι

Εν τω μεταξύ, την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι, δεν δίστασε να εξαπολύσει προσωπική επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Ο Ακσόι χαρακτηρίζει «αβάσιμες» τις δηλώσεις του κ. Δένδια, τονίζοντας πως: «Οι διερευνητικές συνομιλίες σταμάτησαν το 2016 κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας. Ο ισχυρισμός ότι για αυτό ευθύνεται η Τουρκία έχει ως στόχο να παραπλανήσει το κοινό».

Αναφερόμενος στα Βαρώσια, σημειώνει πως «είναι γελοίοι οι ισχυρισμοί ότι οι άνθρωποι που κολυμπούν στην περιοχή παραβιάζουν τη διεθνή ασφάλεια και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ο Ακσόι επαναλαμβάνει ακόμα ότι «οι απειλές και οι εκβιασμοί δεν θα λειτουργήσουν» και κατηγορεί την Ελλάδα για έλλειψη ειλικρίνειας, καθώς «η Ελλάδα, αφενός, λέει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει μαζί μας, και από την άλλη συνεχίζει να εμπλέκεται σε ενέργειες και δραστηριότητες που αυξάνουν την ένταση».

Στο τέλος της ανακοίνωσης, ο Ακσόι αναφέρεται στην τουρκική NAVTEX που ανακοινώθηκε για την 28η Οκτωβρίου ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, υποστηρίζοντας πως αποτελεί «απάντηση» στην ελληνική NAVTEX για τις 29 Οκτωβρίου, που παραβιάζει τη συμφωνία του 1988».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» τονίζει ότι «η Τουρκία καλείται να αποδείξει ότι εννοεί αυτά που λέει και ότι επιδιώκει ειλικρινά τον διάλογο, δηλαδή εγκαταλείπει τις παράνομες ενέργειές της, εκβιασμούς και απειλές». Επισημαίνει, παράλληλα, ότι η προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα «δεν μπορεί να είναι ούτε στιγμιαία ούτε μονοδιάστατη αλλά γενική και διαρκής».