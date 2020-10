Oruc Reis: Στη Σύνοδο Κορυφής η τουρκική προκλητικότητα – Μητσοτάκης σε Μισέλ: Μονομερής ενέργεια - Σοβαρή κλιμάκωση

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Τουρκία εκδίδοντας νέα Navtex, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή κοντά στο Καστελόριζο, και ξαναβγάζοντας το Oruc Reis για έρευνες στη Μεσόγειο. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε ύψιστό συναγερμό, ενώ ο πρωθυπουργός που συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ διαμηνύει πως θα θέσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στη Σύνοδο Κορυφής.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Τουρκία έδειχνε να ρίχνει τους τόνους, με απώτερο στόχο να γλιτώσει την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ – κάτι που κατάφερε – επανήλθε στις ακραίες προκλήσεις, δυναμιτίζοντας κάθε προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Εν τω μεταξύ, με το Oruc Reis να έχει ήδη βάλει πλώρη προς την περιοχή του Καστελορίζου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος επιστρέφει εσπευσμένα από την Πορτογαλία, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη.

Αυτή την ώρα, το Oruc Reis κατευθύνεται με ταχύτητα κάτω των 10 κόμβων προς τη δεσμευμένη περιοχή με συνοδεία 6 πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Oruc Reis συνοδεύεται και από πολεμικά πλοία του τουρκικού στόλου, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα με τις φρεγάτες να παρακολουθούν τις κινήσεις των Τούρκων προκειμένου να μην υπάρξει απόπειρα να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες.

«Το Πολεμικό Ναυτικό μας θα παρέχει την απαραίτητη προστασία συνοδεύοντας τα ερευνητικά σκάφη μας όπου χρειάζεται. Το Oruc Reis συνεχίζει τις προγραμματισμένες δραστηριότητές του», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Ο Μητσοτάκης θα θέσει θέμα τουρκικής προκλητικότητας στη Σύνοδο - Επικοινωνία με Μισέλ

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε στα εθνικά μας θέματα τονίζοντας: «Συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Στη διάρκειά του τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα θα θέσουν τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις με το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου και της έκδοσης της νέας παράνομης τουρκικής Navtex, νοτίως του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Ρόδου. Έχει ήδη εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και ανακοίνωση από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις οποίες και σας παραπέμπω».

Όπως είπε ο κ. Πέτσας «ενέργειες της Τουρκίας που έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τα συμπεράσματα του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2020. Ήδη, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Μπορέλ, σημείωσε ότι στο σημερινό Συμβούλιο θα συζητηθούν ‘οι παράνομες τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την Ελλάδα και την Κύπρο'».

Ενημέρωσε επίσης στο σημείο αυτό ότι «ο πρωθυπουργός, ενόψει του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης-16ης Οκτωβρίου, θα θέσει το ζήτημα των παράνομων και προκλητικών τουρκικών ενεργειών των τελευταίων ημερών, σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Μισέλ».

Οργισμένη αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ: «Ευθεία απειλή»

Στη σκληρή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών αφού χαρακτηρίζει τη νέα τουρκική Navtex «ευθεία απειλή», τονίζει πως η Τουρκία είναι «αναξιόπιστη», σχετικά με την έναρξη των διερευνητικων επαφών και την κατηγορεί πως δεν επιθυμεί ειλικρινά τον διάλογο για την Ελλάδα, αγνοώντας συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας.

«Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της. Να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της δια των οποίων υπονομεύει συστηματικά την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Η Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν εκβιάζεται» διαμηνύει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ έχει ως εξής:

«Η νέα παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές, συνιστά μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της όπως και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά το διάλογο. Εμμένει σε επιθετικές και έκνομες τακτικές παρελθόντων αιώνων, επιβεβαιώνοντας περίτρανα το ρόλο της ως του κατεξοχήν παράγοντα αστάθειας και παραβατικότητας στην περιοχή. Από τη Λιβύη ως το Αιγαίο και την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και πλέον και το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου, περιφρονώντας τις προτροπές της Διεθνούς Κοινότητας. Αδιαφορεί προκλητικά στις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση προς τη διεθνή νομιμότητα, ως αυτονόητη προϋπόθεση κάθε βήματος προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της. Να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της δια των οποίων υπονομεύει συστηματικά την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Η Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν εκβιάζεται. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην εδραίωση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Ελληνική αντί-Navtex για τη νέα τουρκική πρόκληση

Mε την έκδοση αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας η οποία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής αποφάσισε να βγάλει ξανά το Oruc Reis για έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Η αντι-Navtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνει ότι η τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελλόριζου «αφορά παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική αναγγελλία τονίζοντας πως η τουρκική Navtex FA06-1262/20 εκδόθηκε από σταθμό (σ.σ. της Αττάλειας) που δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του Καστελλόριζου. Στην περιοχή αυτή αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Υπηρεσία, σημειώνεται.

Ακόμη ο σταθμός του Ηρακλείου διαμηνύει ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και επισημαίνεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση ναυτικών αγγελιών σ’ αυτή την θαλάσσια περιοχή. Καλούνται δε όλοι οι ναυτικοί να αγνοήσουν την τουρκική αναγγελία.

Η ελληνική αντι-Navtex

ZCZC HA79

112335 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

NNNN

Προκλητικός Ντονμέζ: Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας

Με ανάρτησή του στο Twitter, o υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ ανακοίνωσε ότι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο εξερευνητικό σκάφος μας Oruc Reis έχουν ολοκληρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, το ερευνητικό σκάφος ετοιμάζεται να κάνει μια «ακτινογραφία» της Μεσογείου. «Το πλοίο μας ετοιμάζεται να αποπλεύσει για να κάνει μια ''ακτινογραφία'' της Μεσογείου» ισχυρίζεται ο Ντονμέζ.

Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας της γειτονικής μας χώρας τόνισε ότι η Άγκυρα «θα συνεχίσει τις έρευνες, τις γεωτρήσεις καθώς και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της». Εν κατακλείδι, σημείωσε ότι η Τουρκία στο ενδεχόμενο που υπάρχει κάτι στη θαλάσσια περιοχή, όπως αποθέματα φυσικού αεριού, «θα το βρει σίγουρα».