Μητσοτάκης για καταδίκη Χρυσής Αυγής: Τελειώνει μια τραυματική περίοδος για την Ελλάδα

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην ανακοίνωση των τελικών ποινών για τους καταδικασθέντες της εγκληματικής οργάνωσης πια -με την «βούλα» της Ελληνικής Δικαιοσύνης- Χρυσής Αυγής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει την ανάρτησή του στα αγγλικά και κάνει λόγο για μια εξέλιξη που καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της Δημοκρατίας μας.

Today’s sentencing of the neo-Nazi organization demonstrates the resilience of our democracy and the rule of law. This verdict marks the end of a traumatic period in Greece’s history.



Together we move forward with this chapter closed.