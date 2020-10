Σύνοδος Κορυφής - Αξιωματούχος ΕΕ: «Προσπάθεια για ισχυρή προειδοποίηση στην Τουρκία» - Ελλάδα και Κύπρος πιέζουν για πιο σκληρή απάντηση

Η τουρκική προκλητικότητα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που το συγκεκριμένο ζήτημα δεν βρισκόταν στην αρχική «ατζέντα». «Θα γίνει προσπάθεια να δοθεί μια ισχυρή προειδοποίηση (στην Τουρκία)», δήλωσε νωρίτερα χαρακτηριστικά υψηλόβαθμος διπλωμάτης της ΕΕ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ελλάδα και Κύπρος, σύμφωνα με το Reuters, άσκησαν έντονη πίεση για μια πιο σκληρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις έρευνες της Τουρκίας για φυσικό αέριο σε διαφιλονικούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο αφού η Άγκυρα επανέλαβε τις επιχειρήσεις του ερευνητικού πλοίου Oruc Reis.

«Την ανάγκη για μία ενωμένη και αποφασιστική απάντηση στην προκλητικότητα της Τουρκίας ώστε να αποκλιμακωθεί η τεταμένη ατμόσφαιρα στη Μεσόγειο», τόνισε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.

#EUCO discussions on #Turkey. We need a united and determined response to Turkey's illegal actions in order to de-escalate tensions. pic.twitter.com/grYduaYSTc