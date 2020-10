Σύνοδος Κορυφής: Η ΕΕ αποδοκιμάζει τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο - «Να σεβαστεί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για Βαρώσια»

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 (ώρα Ελλάδος) η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Βασικό θέμα της σημερινής, δεύτερης ημέρας ήταν τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου βέβαια πρωταγωνιστικό ρόλο είχε και η τουρκική προκλητικότητα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αν και δεν βρισκόταν στην αρχική ατζέντα.

Στο κείμενο συμπερασμάτων, η ΕΕ καλεί την Τουρκία να εργαστεί για τη μείωση των εντάσεων με συνέπεια και συστηματικά και υπογραμμίζεται ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα.

«To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τα συμπεράσματα της 2ας Οκτωβρίου 2020 και εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για τις νέες μονομερείς και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τονίζει τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων, και επαναλαμβάνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να αντιστρέψει αυτές τις ενέργειες και να εργαστεί για τη μείωση των εντάσεων κατα τρόπο συνεπή και συστηματικό. Θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια στα συμπεράσματα του της 2ας Οκτωβρίου 2020», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ελλάδα και Κύπρος, σύμφωνα με το Reuters, άσκησαν έντονη πίεση για μια πιο σκληρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις έρευνες της Τουρκίας για φυσικό αέριο σε διαφιλονικούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο αφού η Άγκυρα επανέλαβε τις επιχειρήσεις του ερευνητικού πλοίου Oruc Reis.

«Η Τουρκία παραμένει συνεπής στην προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ πρέπει να δείξει την ίδια συνέπεια στην εφαρμογή των αποφάσεων που έχει ήδη λάβει, ώστε η συμπεριφορά της Τουρκίας να έχει τις ανάλογες συνέπειες», είχε δηλώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος την Πέμπτη στη Σύνοδο.

«Την ανάγκη για μία ενωμένη και αποφασιστική απάντηση στην προκλητικότητα της Τουρκίας ώστε να αποκλιμακωθεί η τεταμένη ατμόσφαιρα στη Μεσόγειο», τόνισε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.

