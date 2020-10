Συμφωνία Ελλάδας – Αλβανίας για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μέσω Χάγης - Τι είπε ο Δένδιας

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στα Τίρανα για επαφές με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Οι δυο χώρες θα πάνε στο δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας - Αλβανίας.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον κ. Ράμα ότι «έχοντας εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε Ελλάδα και Αλβανία από κοινού στην υποβολή του ζητήματος αυτού στη διεθνή δικαιοσύνη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

«Η συμφωνία αυτή βασίζεται στη σταθερή προσήλωση των δύο χωρών στη διεθνή νομιμότητα και την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών», ανέφερε και προσέθεσε:

«Αναφερθήκαμε επίσης στη συμφωνία Ελλάδας και Αλβανίας το 1996 και συμφωνήσαμε ότι αυτή η συμφωνία χρειάζεται εμβάθυνση και ενδυνάμωση. Να προχωρήσουμε από κοινού σε μια νέα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και να οργανώσουμε G2G συνάντηση και μηχανισμό μεταξύ των δύο φίλων χωρών».

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τα ζητήματα του εμπόλεμου που αποτελεί, όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, έναν «αναχρονισμό», αλλά δήλωσε βέβαιος για την επίλυσή του. Συζήτησαν επίσης για τα μέλη της μειονότητας και το πνεύμα που πρέπει να διέπει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

«Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο καιρό. Έχουμε καταφέρει στις σχέσεις μας πολλά και σε εμάς εναπόκειται να πάμε τις σχέσεις μας ακόμη πιο μπροστά. Είδα με χαρά τις προόδους που η αλβανική πλευρά έχει κάνει στους τομείς των θεμάτων που αφορούν την ελληνική μειονότητα», τόνισε και εκτίμησε ότι «όλα μπορούν και είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της θετικής μας ατζέντας».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Τουρκίας, ο κ. Δένδιας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σε αντίθεση με τις προσπάθειες που καταβάλουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους προοπτικής, μια άλλη χώρα της ευρύτερης περιοχής μας, η οποία είναι ακόμα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Για την ακρίβεια κινείται μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση» και επισήμανε: «Συνεχίζει να παραβιάζει κάθε μέρα τα θεμελιώδη κριτήρια ένταξης στην ΕΕ, τόσο πολιτικά, όσο και οικονομικά».

Προσέθεσε ότι έστειλε επιστολή στον επίτροπο Διεύρυνσης τονίζοντας ότι η Τουρκία παραβιάζει την τελωνειακή ένωση και ζήτησε να ληφθούν άμεσα μέτρα επ' αυτού, μέχρι ακόμη και την εξέταση αναστολής της τελωνειακής ένωσης ως σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας για την παραβατική τουρκική συμπεριφορά. Ανέφερε ακόμη την επιστολή του σε Ευρωπαίους ομολόγους του με την οποία ζητά να σταματήσει η εξαγωγή στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού προς την Τουρκία, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται σε ενέργειες που αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν διμερή θέματα, οι περιφερειακές εξελίξεις και τα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias welcomed by #Albania PM @ediramaal – bilateral issues, regional dvpts & #WesternBalkans #EU perspective to be discussed



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΠΘ Αλβανίας E.Rama- διμερή θέματα, περιφ. εξελίξεις & Δ.Βαλκάνια στην ατζέντα pic.twitter.com/8TRTSmd2Jd