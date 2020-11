Τσίπρας για ποινικοποίηση των αμβλώσεων στην Πολωνία: Οφείλουμε να αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη

View this post on Instagram

Είναι θλιβερό που το 2020 υπάρχουν ακόμα κράτη που πιστεύουν πως έχουν λόγο και δικαίωμα στο σώμα και τη ζωή μιας γυναίκας. Η απαγόρευση των αμβλώσεων στην Πολωνία, είναι μια πράξη σκοταδισμού που γυρίζει την ήπειρο μας αιώνες πίσω. Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις στην Πολωνία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη οφείλουμε να δώσουμε από κοινού αγώνα για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Το αναφαίρετο δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της και τη ζωή της δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι στην κρίση κανενός άλλου, παρά μόνο στη δική της. #poland #abortion