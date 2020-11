Μηταράκης: Καλωσορίζουμε την απόφαση της Ευρωπαίας Επιτρόπου για σύσκεψη με τη Frontex

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης καλωσόρισε την απόφαση της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ylva Johansson να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή της Frontex και κεντρικό θέμα συζήτησης τις φημολογούμενες επαναπροωθήσεις στην Ελλάδα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως έγραψε στο Twitter, ο κ. Μηταράκης:

“Ήμασταν και είμαστε ξεκάθαροι πως η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις. Φυλάσσουμε τα σύνορα μας με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Και συνεχίζουμε να διασώζουμε εκατοντάδες μετανάστες κάθε μήνα στα νερά της Μεσογείου. Μετανάστες που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αδίστακτους λαθροδιακινητές. Καλωσορίζουμε την απόφαση της Ylva Johansson να συγκαλέσει σύσκεψη με την Frontex, για να εξετάσει τους ισχυρισμούς για υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις, έτσι ώστε να λάμψει η αλήθεια”.

