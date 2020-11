Σεισμός στη Σάμο -Δένδιας: Πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης ξένων χωρών

Με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια επικοινώνησαν τόσο ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, όσο πλήθος ομολόγων του, προκειμένου να του εκφράσουν τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους για τον σεισμό στη Σάμο.

Με αναρτήσεις του στο Twitter, ο Ν. Δένδιας τούς ευχαριστεί θερμά που επικοινώνησαν μαζί του για να εκφράσουν τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους.

Όπως κάνει γνωστό με αναρτήσεις του στο Twitter, με τον κ. Δένδια επικοινώνησαν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και οι υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, εκ μέρους του Βασιλιά Αμπντάλα.

Επίσης, επικοινώνησαν μαζί του οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας Ζοχράμπ Μνατσακανιάν, της Ισπανίας Αράντσα Γκονζάλες Λάγια, της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάιο, του Καναδά Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανί, της Κροατίας Γκόρνταν Ράντμαν, του Ηνωμένου Βασιλείου Ντόμινικ Ράαμπ, της Ολλανδίας Στεφ Μπλοκ, της Σλοβενίας Ανζέ Λόγκαρ.

I warmly thank the PM of Albania @ediramaal, the MFA of Cyprus @Christodulides and the MFA of Jordan @AymanHsafadi, who spoke on behalf of King @KingAbdullahII, who contacted me to express their condolences and support, following the earthquake that struck Samos.