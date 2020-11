Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία: Νέα Navtex για έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, με την Άγκυρα να εκδίδει νέα Navtex αργά το βράδυ του Σαββάτου για τις έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα Navtex αφορά και τα συνοδευτικά του τουρκικού ερευνητικού Αταμάν και Τζένγκις Χαν και έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Δείτε τη νέα Navtex:

Η νέα Navtex της Τουρκίας φαίνεται στον χάρτη στην περιοχή που είναι χρωματισμένη με κόκκινο χρώμα.

TURNHOS N/W : 1364/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-10-2020 23:30)

TURNHOS N/W : 1364/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 012101Z NOV 20 TO 142059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N-028 28.79 E

2) 33 48.30 N-029 56.30 E

3) 33 44.26 N-029 14.92 E

4) 35 34.80 N-028 08.78 E

5) 35 34.84 N-028 28.81 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 142059Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1363/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-10-2020 23:29)

TURNHOS N/W : 1363/20

MEDITERRANEAN SEA

1.THE ''CYPRUS'' MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR MA03-417/20 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE

ESTABLISHED IN 1960.

2.THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF ''CYPRUS'' NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF

RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

3.LARNACA NAVWARN MA03-417/20 IS NULL AND VOID.ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. 1357/20 IS SITLL VALID

AND EFFECTIVE.

4.CANCEL THIS MESSAGE 051601Z NOV 20.