Ούτε ο σεισμός δεν φρενάρει τον Ερντογάν: Συνεχίζουμε τις έρευνες στη Μεσόγειο – Τι είπε για τα κοιτάσματα

Ούτε ο ισχυρός σεισμός που άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς στη Σμύρνη δεν φαίνεται ικανός να φρενάρει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος επανήλθε στο γνωστό προκλητικό του ύφος δηλώνοντας πως η Άγκυρα θα συνεχίσει τις έρευνες λίγες ώρες μετά την έκδοση νέας προκλητικής και παράνομης Navtex.

«Και με το Oruc Reis, και με το Barbaros και με το Fatih η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνές της» διεμήνυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά τη διάρκεια εγκαινίων σιδηροδρομικής γραμμής και πρόσθεσε: «Όταν θα ανακαλύψει κοιτάσματα, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, το Oruc Reis θα πραγματοποιήσει σεισμικές μελέτες στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με δύο άλλα σκάφη, τα Αταμάν και Τζένγκις Χαν.

Διάβημα και αντι-navtex από την Αθήνα

Την κινητοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η νέα παράνομη τουρκική Navtex για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά. Παράλληλα, η Ελλάδα ζητά την άμεση ανάκληση της ναυτικής οδηγίας.

Η Αθήνα καταδικάζει τη νέα Navtex σημειώνοντας πως «επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι (σ.σ. η Τουρκία) συνεχίζει να αγνοεί τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Δυστυχώς η Τουρκία με την έκδοση νέας παράνομης Navtex για την περίοδο 1-14 Νοεμβρίου, με την οποία δεσμεύει περιοχή εντός της Eλληνικής υφαλοκρηπίδας προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι συνεχίζει να αγνοεί τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, η ενέργεια αυτή δημιουργεί περαιτέρω ένταση σε μια ευάλωτη περιοχή στην οποία η προσοχή είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στην παροχή βοήθειας και στην έκφραση μηνυμάτων στήριξης και αλληλεγγύης.

Οι ενέργειες αυτές δείχνουν εκ νέου ότι η Τουρκία συνεχίζει να δρα σε αντίθεση με τις εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Οκτωβρίου, το οποίο καλούσε την Τουρκία να τερματίσει τις ενέργειες αυτές.

Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την παραβατική αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά».

Επίσης, με αντι-Navtex η Αθήνα βάζει φραγμούς στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία παρατείνει κι άλλο τις παράνομες Νavtex του Οruc Reis εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού ναυτικού -όπως κάνει παγίως όταν οι Τούρκοι έχουν εκδώσει Navtex παράνομη και σε περιοχή δικής μας δικαιοδοσίας- επισημαίνει ότι η τουρκική αναγγελία «αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή η οποία επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Ταυτόχρονα, ο σταθμός του Ηρακλείου τονίζει πως η συγκεκριμένη Navtex έχει εκδοθεί από σταθμό που δεν έχει την αρμοδιότητα για τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ανήκει στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ελληνική αντί Νavtex:

ZCZC HA34

312200 UTC OCT 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 647/20

SOUTH EAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA32-1364/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA32-1364/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 142059 UTC NOV 20.

NNNN