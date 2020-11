ΥΠΕΞ για επίθεση στη Βιέννη: «Στεκόμαστε απέναντι στην τρομοκρατία»

Με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ΥΠΕΞ και Νίκος Δένδιας, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στην Αυστρία, μετά την τρομοκρατική επίθεση το βράδυ της Δευτέρας.

«Στεκόμαστε ενωμένοι απέναντι στο μίσος και την τρομοκρατία», αναφέρει σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών στο twitter, εκφράζοντας τη στήριξή του στον αυστριακό λαό.

«Βαθύτατα συγκλονισμένοι από την αποτρόπαια επίθεση στην Βιέννη. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτήν την παράλογη πράξη βίας. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον αυστριακό λαό και ενωμένοι απέναντι στο μίσος και την τρομοκρατία» τονίζεται στην ανάρτηση.

Profoundly shocked by the appalling attacks in #Vienna. Our thoughts are with all affected by this senseless act of violence. We stand in solidarity with the people of #Austria, we stand united against hatred & terror@MFA_Austria