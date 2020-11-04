Μήνυμα Τσίπρα - Κυπριανού στο Twitter για το Κυπριακό στα... τούρκικα

Τι έγραψαν στο Twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ για το Κυπριακό, μετά τη συνάντησή τους.
Μετά τη συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ, κατά το οποίο επιβεβαιώθηκε το χάσμα για τη λύση του Κυπριακού, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Άντρος Κυπριανού έστειλαν κοινό μήνυμα στα... τουρκικά μέσω Twitter.
Μετά τη συνάντησή τους, και στον απόηχο της συνάντησης Αναστασιάδη - Τατάρ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επισήμαναν στο μήνυμά τους ότι μόνη λύση για το Κυπριακό είναι η επανένωση του νησιού με επανεκκίνηση των συνομιλιών από το σημείο που τερματίστηκαν στο Κραν Μοντανά.
Δείτε τα tweets:
Bu zor zamanlarda milliyetçiliğe karşı çıkarak, Birleşmiş Milletler kararları ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde adanın yeniden birleşmesini hedefiyle görüşmelerin Crans Montana'da kalınan yerden devamı için,— Andros Kyprianou (@GenSecAKEL) November 3, 2020
(1/2) Bu zor zamanlarda milliyetçiliğe karşı çıkarak, Birleşmiş Milletler kararları ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde adanın yeniden birleşmesini hedefiyle görüşmelerin Crans Montana'da kalınan yerden devamı için, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) November 4, 2020
(2/2) tüm Kıbrıs halkının yararına tek adil ve kalıcı çözüm için mücadeleye devam etmemiz her zamankinden daha önemlidir. #Cyprus— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) November 4, 2020