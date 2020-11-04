ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Τσίπρα - Κυπριανού στο Twitter για το Κυπριακό στα... τούρκικα

Δημοσίευση 4 Νοεμβρίου 2020, 08:00 / Ανανεώθηκε 4 Νοεμβρίου 2020, 08:08
Μήνυμα Τσίπρα - Κυπριανού στο Twitter για το Κυπριακό στα... τούρκικα
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Τι έγραψαν στο Twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ για το Κυπριακό, μετά τη συνάντησή τους.

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Μετά τη συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ, κατά το οποίο επιβεβαιώθηκε το χάσμα για τη λύση του Κυπριακού, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Άντρος Κυπριανού έστειλαν κοινό μήνυμα στα... τουρκικά μέσω Twitter.

Μετά τη συνάντησή τους, και στον απόηχο της συνάντησης Αναστασιάδη - Τατάρ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επισήμαναν στο μήνυμά τους ότι μόνη λύση για το Κυπριακό είναι η επανένωση του νησιού με επανεκκίνηση των συνομιλιών από το σημείο που τερματίστηκαν στο Κραν Μοντανά.

Δείτε τα tweets: