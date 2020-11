Δένδιας: «Η Τουρκία είναι ο κοινός κρίκος που ενώνει τις περιπτώσεις αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ έγινε δεκτός πριν από λίγη ώρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο Βερολίνο. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δένδιας τόνισε:

«Είχα την ευκαιρία να τους εξηγήσω ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει η χώρα μας και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή. Είχα τη δυνατότητα να τους εξηγήσω αναλυτικά τις επιπτώσεις της τουρκικής παραβατικότητας, είτε στη Λιβύη, είτε στη Σύρια, είτε στο Ιράκ, είτε στον Καύκασο, είτε στις θάλασσες γύρω από την Κυπριακή Δημοκρατία, στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια του Καστελόριζου και άλλων ελληνικών νησιών.

Είχα, επίσης, τη δυνατότητα να αναπτύξω τις ελληνικές θέσεις, το πώς καταφέραμε να έχουμε τρεις σημαντικές συμφωνίες με την Αίγυπτο, με την Ιταλία και τελευταία με την Αλβανία, πάντοτε στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και πώς η χώρα, η οποία αρνείται να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να λύσουμε τις διαφορές μας στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, είναι η ίδια χώρα παραβάτης, η Τουρκία. Αυτό που ενώνει, δηλαδή, σαν κοινός κρίκος, όλες τις περιπτώσεις αστάθειας στην περιοχή μας είναι η Τουρκία.

Είχα τη δυνατότητα να τους εξηγήσω επίσης την επικινδυνότητα της μεταφοράς τζιχαντιστών από τη Συρία στη Λιβύη και από τη Λιβύη στον Καύκασο και να τους εξηγήσω τις ευρύτερες ελληνικές θέσεις.

Τέλος, διατύπωσα αυτό που έχει επανειλημμένως πει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης: ότι δεν είναι δυνατόν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξοπλίζουν -και μάλιστα να εξοπλίζουν με σημαντικά επιθετικά όπλα, όπως τα γερμανικά υποβρύχια Τ. 214- μία χώρα, όπως η Τουρκία, που απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, αλλά και γενικά, απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή.

Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θεωρώ την παρουσία μου σήμερα στο Βερολίνο σαν αρχή μιας ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης, μιας προσπάθειας να καταλήξουμε σε μία σαφή κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για τις προκλήσεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μια προσπάθεια για να δούμε όλοι τα πράγματα με τον ίδιο καθαρό τρόπο.

(…) Η σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου είναι ένα σημαντικό ορόσημο, διότι, θα πρέπει, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την απόφαση του προηγούμενου Συμβουλίου να επανεκτιμήσουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο μεσοδιάστημα. Και όσο η Τουρκία ενεργεί όπως ενεργεί, νομίζω ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή από την τουρκική κυβέρνηση».

Νωρίτερα σήμερα ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακά θέματα και θέματα διμερούς συνεργασίας, ενώ είχε ακόμη συναντήσεις με τον εκπρόσωπο των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μανουέλ Σάρατσιν και με τον υφυπουργό Παιδείας Ερνστ Ράχελ, με τον οποίο συζήτησε τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας.

