Τσίπρας: Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ.

«Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν που αναδεικνύεται 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Η χωρίς προηγούμενο συμμετοχή στις εκλογές απέδειξε πως η Δημοκρατία θα ανθεί εκεί όπου ο λαός είναι αποφασισμένος να συμμετέχει και να ψηφίζει για το μέλλον του» έγραψε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε:

«Η υποστήριξη του εκλεγμένου προέδρου στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων θα είναι σημαντική για την ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων αλλά και για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων στην περιοχή».

Δείτε το tweet του Αλ. Τσίπρα:

Congratulations to the President- elect of the USA, @JoeBiden.#USElection2020 pic.twitter.com/i0Qzk5IrM1