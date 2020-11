Συνεχίζει τις προκλήσεις το τουρκικό ΥΠΕΞ: Εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας το Oruc Reis – Οι θέσεις της Ελλάδας δεν έχουν καμία αξία για εμάς

Συνεχίζει την προκλητική ρητορική η Άγκυρα καθώς εξέδωσε νέα εμπρηστική ανακοίνωση αναφορικά με την παρουσία του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με την οποία το τουρκικό πλοίο διεξάγει έρευνες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Απαντώντας σε ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, ο Χαμί Ακσόι, κατηγορεί την Αθήνα για «μαξιμαλιστικές θέσεις», οι οποίες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και… «δεν έχουν καμία αξία για εμάς».

Η Αθήνα «επανέλαβε τις γνωστές αντιρρήσεις της για τη σεισμική ερευνητική δραστηριότητα που το πλοίο μας συνεχίζει να διεξάγει στην υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

«Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στους μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς της Ελλάδας για τα θαλάσσια σύνορα, είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και δεν έχουν καμία αξία για εμάς» συμπληρώνει.

Ακόμα, υπογραμμίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματά της, όσο και αυτά των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, κατηγορεί την Ελλάδα, λέγοντας πως ενώ δηλώνει ότι θέλει λύσεις, προχωρά σε κινήσεις, όπως η ανακοίνωση, που αυξάνουν την ένταση, ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Αντί να εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τουρκίας, θα πρέπει να απαντήσει θετικά στην έκκλησή μας για άνευ όρων διάλογο» καταλήγει.

Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για τη NAVTEX

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στη νέα παράνομη NAVTEX που εξέδωσε νωρίτερα η Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τις 23 Νοεμβρίου. Πέρα από την αντι-NAVTEX που εξέδωσε η χώρα μας, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση που στηλιτεύει τις ενέργειες της Άγκυρας στην περιοχή.

«Με νέα παράνομη NAVTEX, η Τουρκία ανακοινώνει τη συνέχιση των παράνομων σεισμικών ερευνών της, για την περίοδο 11-23 Νοεμβρίου, σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας κατ' εξακολούθηση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», σημειώνει το ΥΠΕΞ και συνεχίζει:

«Διατυμπανίζει δηλαδή ότι θα συνεχίσει να περιφρονεί τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αποφυγή τέτοιων παράνομων ενεργειών και συμμόρφωση της προς τη διεθνή νομιμότητα. Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την προκλητική αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει ακόμα πιο πολύ την όποια προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και ζητά από την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex».

«Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική παράνομη συμπεριφορά», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

Η ελληνική αντι-NAVTEX

Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι παράνομη και αφορά σε «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» σε περιοχή «που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ο σταθμός του Ηρακλείου έχει αρμοδιότητα να εκδίδει μηνύματα Navtex.

Η ελληνική Navtex:

ZCZC HA72 111050 UTC NOV 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 678/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC NOV 20.

Νωρίτερα η Άγκυρα εξέδωσε νέα ΝAVTEX για το τουρκικό ερευνητικό «Oruc Reis». Η νέα οδηγία αφορά περιοχή νότια του Καστελλόριζου και έχει ισχύ έως τις 23 Νοεμβρίου.

Η τουρκική ΝAVTEX

TURNHOS N/W : 1404/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-11-2020 11:30)

TURNHOS N/W : 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N - 028 28.79 E

2) 36 42.27 N - 028 28.76 E

3) 36 38.94 N - 028 31.79 E

4) 36 37.01 N - 028 34.59 E

5) 36 36.33 N - 028 40.12 E

6) 36 36.48 N - 028 41.70 E

7) 36 33.56 N - 028 44.02 E

8) 36 31.68 N - 028 46.02 E

9) 36 30.80 N - 028 47.54 E

10) 36 30.41 N - 028 49.59 E

11) 36 29.92 N - 028 49.92 E

12) 34 16.84 N - 030 16.41 E

13) 34 14.22 N - 029 55.82 E

14) 33 49.64 N - 030 10.33 E

15) 33 48.30 N - 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.