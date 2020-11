Προκλητικός Ερντογάν στη φιέστα στα Βαρώσια: Μετά το πινκνίκ πρότεινε λύση... δύο κρατών

Ανήμερα της μαύρης επετείου της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, οι κατοχικές Αρχές υποδέχθηκαν τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η παρουσία του Τούρκου Προέδρου στα Κατεχόμενα συνιστά μέγιστη πρόκληση ενώ η επίσκεψή του στην Αμμόχωστο επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως δεν λογαριάζει ούτε καν τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε γύρω στις 11:40 το πρωί στο κατεχόμενο αεροδρόμιο Τύμπου και έγινε δεκτός από τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Στη συνέχεια ο Ερντογάν συμμετείχε στα προκλητικά πανηγύρια για τη μαύρη επέτειο, τα οποία κορυφώθηκαν στις 12:30 με την στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Φαζίλ Κιουτσιούκ. Αμέσως μετά εγκαινίασε το νοσοκομείο κορωνοϊου στην κατεχόμενη Λευκωσία και στη συνέχεια πήγε στην Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με το Philenews.com και το ΚΥΠΕ, γύρω στις 16:30 το απόγευμα έφτασε στην περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου ο Τούρκος Πρόεδρος με τη συνοδεία του και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Όπως μεταδίδεται από τ/κ ΜΜΕ, ο χώρος στον οποίο έφτασε ο Ταγίπ Ερντογάν είναι η Λεωφόρος Κέννεντι κοντά στην περιοχή όπου βρίσκονται τα τουριστικά καταλύματα Σερενίσιμα και Joulia house, από τις οροφές των οποίων έχουν κρεμάσει κατά μήκος των κτιρίων σημαίες της Τουρκίας, του ψευδοκράτους, του «δήμου» Αμμοχώστου,, του τουρκικού Δήμου Ικονίου και του TOKI.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κατευθύνθηκε υπό βροχή στο λευκό σπίτι – κιόσκι που κατασκευάστηκε στην παραθαλάσσια περιοχή ενώ δίπλα είναι ο χώρος του πικνίκ.

Αρκετός κόσμος υπό βροχή τον υποδέχθηκε στην είσοδο της περιοχής του Βαρωσίου που άνοιξε, ενώ υπάρχουν πολλοί λειτουργοί του Τύπου.

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται επιτόπου στο Βαρώσι μεταδίδουν ότι η βροχή είναι έντονη και δεν μπορούν να πλησιάσουν τον χώρο όπου θα καθίσουν ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Τ/κ ηγέτης. Ο ίδιος ο κ. Ερντογάν είπε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν «πρώτα να δούμε τη θέα και μετά να τα πούμε».

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της παρέλασης, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε με προκλητικό τρόπο, ότι υπεύθυνη για το αδιέξοδο στο Κυπριακό είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά και πως δεν τηρεί τις υποσχέσεις της. Είπε επίσης ότι η πλειοψηφία των τουρκοκυπρίων ζητάει λύση δύο κρατών και αυτό φάνηκε από τις «προεδρικές εκλογές».

Μεταξύ άλλων, είπε:

«Οι Τουρκοκύπριοι ζουν στη χώρα τους με αξιοπρέπεια και ελευθερία, παρά τις πολυάριθμες επιθέσεις που έχουν δεχτεί. Είναι προτεραιότητά μας να παρέχουμε μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό με τρόπο που να διασφαλίζει τα νόμιμα δικαιώματα και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού. Σήμερα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο. Η λύση των δύο κρατών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει της κυριαρχικής ισότητας

Αν πιστεύει η Νότια Κύπρος ότι θα επιβάλει με τη δύναμη την εξουσία σε εκείνους που ζουν στη Βόρεια Κύπρο και διαμαρτυρηθεί μέσω του προέδρου της σε εκείνους που κάνουν κουμάντο στη Νότια Κύπρο, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει εξαπατηθεί.

Υπάρχει μόνο ένα θύμα στην Κύπρο ζήτημα, οι Τουρκοκύπριοι, τα δικαιμώατα των οποίων αγνοούνται εδώ και χρόνια.

Ως χώρα εγγυητής, εμείς και η 'ΤΔΒΚ' δεν ανεχόμαστε, πλέον, διπλωματικά παιχνίδια. Δεν μπαίνουμε σε καμία εξίσωση στην Ανατολική Μεσόγειο όπου η χώρα μας και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου δεν συμμετέχουν με δίκαιο τρόπο και η οποία θα μπορεί να παράγει ειρήνη και σταθερότητα».

Λόγω των εορτασμών και της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου, έκλεισαν δρόμοι στην κατεχόμενη Λευκωσία από τις 09.30 το πρωί. Επίσης, το αεροδρόμιο των κατεχομένων θα εξυπηρετήσει μόνο το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τον Τούρκο Πρόεδρο, κατά την διάρκεια της άφιξης και της αναχώρησής του και ουδεμία άλλη πτήση.

Official welcoming ceremony for President @RTErdogan in TRNChttps://t.co/K9ZsQtiTUJ