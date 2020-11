Σε τηλεδιάσκεψη του Economist για την Κύπρο ο Νίκος Δένδιας

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 15:30, ως κεντρικός ομιλητής στη θεματική «Energy diplomacy in turbulent times”, στο πλαίσιο της 16ης διαδικτυακής διάσκεψης του Economist για την Κύπρο με αντικείμενο “Europe: Putting solidarity to the test; Cyprus: In need of a new growth model”.

O κ. Δένδιας θα συμμετάσχει επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα στις 13.20 στη Διάσκεψη Δωρητών για το Αφγανιστάν και στις 16:00, στην 37η Υπουργική Διάσκεψη Γαλλοφωνίας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 ετών του θεσμού.