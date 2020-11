Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Ιορδανίας - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι (Ayman Safadi) πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

